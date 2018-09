Moto: Rossi, Yamaha corre ai ripari

(ANSA) - ROMA, 20 SET - ''Va bene l'ottimismo del mio compagno di squadra Vinales, la Yamaha sta correndo ai ripari, a lui sono piaciuti i cambiamenti e per me siamo li''. Alla vigilia del Gran Premio di Aragon Valentino Rossi apprezza gli sforzi della Yamaha diretti a migliorare la moto, ma resta con i piedi per terra riguardo alla distanza da recuperare sui suoi diretti avversari, Honda e Ducati. ''Stanno lavorando sulle aree giuste ma - aggiunge il pilota pesarese - il gap da recuperare è grande e cercheremo di fare in tempo''.