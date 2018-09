Forse scovato relitto nave capitano Cook

(ANSA) - NEW YORK, 20 SET - Il relitto dell'HMS Endeavour del capitano Cook, la prima nave europea a raggiungere la costa est dell'Australia, potrebbe essere stato finalmente individuato al largo della costa del Rhode Island, negli Stati Uniti.

I ricercatori hanno dichiarato di aver ristretto la ricerca durata decenni per l'Endeavour a "uno o due siti archeologici", in concomitanza con il 250/o anniversario del viaggio di James Cook, partito dal Regno Unito, in cui fu scoperta l'Australia (fra il 1768 e il 1771). Il Rhode Island Marine Archaeology Project (Rimap) ha annunciato che pubblicherà domani ulteriori dettagli e un prototipo 3D di un potenziale sito del relitto, mentre esami dettagliati dovrebbero iniziare il prossimo anno.