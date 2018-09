Casellati,auto d'epoca eccellenza Italia

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Una grande eccellenza italiana che impatta sul sistema economico, sul turismo e che, nei numeri, è, di fatto, un'industria a sé". Così la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha definito il motorismo storico italiano, aprendo a Palazzo Madama i lavori del convegno sul futuro del settore. Casellati ha ricordato che in Italia il settore ha un valore economico stimato in circa 2,2 miliardi l'anno, che è "un fenomeno economico e culturale trainato quasi esclusivamente da privati" e che oltre 30 milioni di italiani hanno assistito a manifestazioni o a raduni storici. "È dunque dovere delle istituzioni - ha sottolineato - tutelare e salvaguardare questo patrimonio, svolgendo una riflessione approfondita su quali misure adottare, ad esempio, per la difesa dei brevetti e dei marchi o in materia di politiche fiscali.

Allo stesso modo, la politica deve interrogarsi su come si può preservare e tramandare il 'saper fare' che caratterizza questo affascinante settore".