Bocelli duetta con Sheeran e Dua Lipa

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Ed Sheeran, Dua Lipa (due Brits Awards), Aida Garifullina (star mondiale della lirica) e Josh Groban (cantautore e produttore multiplatino con all'attivo oltre 25 milioni di album venduti): Andrea Bocelli riunisce alcuni grandi nomi della musica internazionale nel suo album "Sì", in uscita in tutto il mondo il 26 ottobre per Sugar, distribuito in oltre 60 paesi tramite Decca Record UK. Il disco contiene anche il duetto con Matteo Bocelli: il figlio ventenne del tenore, al debutto discografico mondiale, canta con il padre "Fall On Me", brano sul legame tra genitore e figlio, co-scritta dallo stesso Matteo. La canzone accompagnerà i titoli di coda del nuovo film autunnale della Disney "Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni", pellicola che vede riuniti Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren e Morgan Freeman. Il singolo, disponibile in 5 lingue diverse, è disponibile dal 20 settembre, mondo insieme a un video con foto inedite di Andrea e Matteo, tratte dall'album di famiglia.