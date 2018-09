Spiagge sicure: Salvini, buoni risultati

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Sono stati "assolutamente soddisfacenti" i risultati dell'operazione 'Spiagge sicure' che ha coinvolto 54 comuni costieri con una spesa di due milioni e mezzo di euro. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una conferenza stampa al Viminale insieme al capo della polizia, Franco Gabrielli ed ai comandanti generali di Carabinieri e Guardia di finanza, generali Giovanni Nistri e Giorgio Toschi.

"E' stata la prima volta - ha sottolineato Salvini - che abbiamo messo soldi veri per combattere la contraffazione, il commercio abusivo e l'illegalità sulle spiagge. L'obiettivo l'anno prossimo - ha aggiunto - è decuplicare gli interventi passando a 500 comuni: c'è la fila di sindaci che aspetta di partecipare".

Il ministro ha poi osservato che parte dei soldi stanziati (850mila euro) "sono rimasti in investimenti sul territorio per acquistare mezzi e sistemi di sorveglianza. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 340mila prodotti per un importo superiore a 2,7 milioni di euro.