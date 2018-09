Morto per un selfie: sequestrata area

(ANSA) - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 19 SET - La Procura di Monza ha sequestrato la parte di tetto del centro commerciale 'Sarca' di Sesto San Giovanni (Milano), dove sabato notte Andrea Barone, 15 anni, è precipitato per 30 metri in un condotto di areazione, perdendo la vita. Lo ha comunicato il Procuratore della Repubblica di Monza Luisa Zanetti.

L'inchiesta per omicidio colposo, coordinata dal pm monzese Carlo Cinque, dovrà ricostruire la dinamica del drammatico incidente e accertare eventuali responsabilità.