Gb: fedeli investiti davanti a moschea

(ANSA) - LONDRA, 19 SET - Episodio di sospetta violenza islamofiba nelle scorse ore di fronte a una moschea a Brent, sobborgo nord-occidentale di Londra, dove un'automobile ha investito dopo una lite alcuni passanti ferendone tre. Lo riportano oggi il Guardian online e altri media, citando fonti di Scotland Yard. Mentre la polizia fa sapere d'aver avviato un'indagine per "crimine d'odio", ma di non considerare quanto avvenuto "correlato al terrorismo".

Secondo una prima ricostruzione, i quattro occupanti di una Nissan Micra, tre uomini e una donna, hanno dapprima fermato la vettura vicino alla moschea dando vita a un diverbio con alcuni fedeli e lanciando insulti anti-musulmani. Quindi sono ripartiti e hanno investito un gruppo di pedoni. Due persone sono state medicate per lievi ferite, mentre un uomo resta ricoverato in ospedale con lesioni più gravi alle gambe. L'associazione HUssaini, che gestisce la moschea, ha denunciato l'accaduto come "un sospetto attacco islamofobo premeditato".