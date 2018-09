Trump: nuovi dazi sui prodotti cinesi

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - L'amministrazione Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi su una serie di prodotti Made in china per un valore di 200 miliardi di dollari, pari a circa la meta' dell'import di tutti i beni cinesi negli Usa.

Lo rende noto la Casa Bianca. Le nuove tariffe scatteranno alla fine di settembre e sono fissate al 10% fino alla fine dell'anno, quando aumenteranno al 25%. Con la nuova stangata sale a 505 miliardi di dollari l'ammontare di prodotti Made in China colpiti dai dazi di Trump.

Tra i beni di consumo che saranno interessati dalle nuove tariffe i condizionatori d'aria, le candele di accensione dei motori, il mobilio e le lampade.