(ANSA) - ROMA, 18 SET - Svolta social per TripAdvisor: il sito di viaggi svela una nuova esperienza da sito e da mobile che verrà lanciata entro fine anno. Attualmente in versione beta, il sito si sta evolvendo per diventare una community di viaggi ancor più personalizzata e connessa. Il nuovo TripAdvisor espande la sua community oltre i viaggiatori per includere anche brand, influencer, editori e amici. I viaggiatori potranno seguire e connettersi con persone o creatori di contenuti che condivideranno informazioni in linea con i loro interessi, a completamento delle oltre 661 milioni di recensioni e opinioni già presenti sul sito.

Quando un membro si loggherà al sito o alla app di TripAdvisor, la sua homepage sarà trasformata in un feed personalizzato di informazioni.