Kim accoglie Moon a piedi scaletta aereo

(ANSA) - PECHINO, 18 SET - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha accolto insieme alla first Ri Sol-ju ai piedi della scaletta dell'aereo della Presidenza sudcoreana l'arrivo del presidente sudcoreano Moon Jae-in e la consorte Kim Jung-sook. Le immagini trasmesse in diretta tv dai media di Seul e internazionali hanno mostrato calorosi saluti e abbracci tra le due coppie.

Sulla pista dello scalo aereo appena rinnovato di Pyongyang, oltre alla folla sistemata per le grandi occasioni dotata di fiori di plastica, bandiere della Corea del Nord e di quella della Corea unificata, ha fatto a sorpresa la sua comparsa Kim insieme alla first lady Ri. Sul tappeto rosso erano già schierati i funzionari di vertice anche militari nordcoreani, a cominciare da Kim Yong-nam, il capo dello Stato de facto, per il tradizionale benvenuto riservato agli ospiti illustri. Dopo le presentazioni e la rassegna del picchetto d'onore i due leader hanno guadagnato le auto per dare vita al corteo che raggiungerà Pyongyang in circa 20 minuti.