Conte, lavoriamo compatti per Genova

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Abbiamo un unico obiettivo: ricostruire il Ponte più bello e più sicuro, e restituirlo a Genova nel più breve tempo possibile". Così il premier Conte che sottolinea "la compattezza e la rapidità con cui questo governo, da subito, ha affrontato la tragedia di Genova, ponendovi massima e costante attenzione. Con lo stesso atteggiamento di unità e di condivisione anche con Regione ed enti locali, continuiamo a lavorare", "assumendoci piena responsabilità delle scelte politiche che stiamo operando".

Nel corso della riunione che si è tenuta oggi a palazzo Chigi, aggiunge Conte, "si è operata un'attenta ricognizione di tutte le azioni che dovranno essere svolte per le opere di ricostruzione e di tutte le misure deliberate per consentire ai cittadini di tornare alla normalità e per rilanciare le attività sociali, economiche e produttive di Genova, che sono state compromesse per effetto del crollo del Ponte".