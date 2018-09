Yemen: 7 civili morti in raid saudita

(ANSA) - BEIRUT, 17 SET - E' di sette civili uccisi il bilancio - non verificabile in maniera indipendente - di raid aerei della Coalizione a guida saudita in Yemen. Lo riferisce la tv panaraba al Jazeera, edita dal Qatar con cui l'Arabia Saudita ha da anni rapporti molto tesi. Il bombardamento è avvenuto, secondo le fonti, a sud-est di Sanaa, la capitale in mano agli insorti Houthi, ostili all'Arabia Saudita e da più parti indicati come vicini all'Iran.

Sui social network, le milizie Houthi affermano che il raid nel distretto di Bayda ha causato 11 morti tra i civili.