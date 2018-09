Wef, da robot +58 mln posti lavoro

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Entro il 2025 le macchine svolgeranno più compiti nel posto del lavoro di quelli riservati alle persone, che oggi fanno ancora il 71%. Ma "la rapida evoluzione di macchine e algoritmi nel posto di lavoro potrebbe creare 133 milioni di nuovi posti di lavoro in sostituzione dei 75 milioni di posti che verranno eliminati da qui al 2022", con un guadagno netto di 58 posti di lavoro. Lo scrive il World Economic Forum nella ricerca 'The future of Jobs 2018' pubblicata oggi a Tianjin, in China, dove l'organizzazione con sede a Cologny, vicino Ginevra, sta tenendo una 'Davos estiva' intitolata Annual Meeting of the New Champions'.