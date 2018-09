Tensione in Cisgiordania dopo attentato

(ANSA) - TEL AVIV, 17 SET - Un'impennata di violenze si è registrata ieri in Cisgiordania in seguito all'attentato in cui un israeliano di 45 anni, padre di 4 figli, è stato ucciso da un adolescente palestinese che è stato ferito a sua volta e catturato. Secondo un funzionario dell'Anp, Ghassan Daglas, la scorsa notte una ventina di veicoli palestinesi sono stati attaccati e danneggiati da coloni fra Nablus a Tulkarem, nella Cisgiordania settentrionale. Nella provincia di Betlemme, dove è avvenuto l'attentato, altri coloni hanno attaccato - secondo fonti palestinesi - veicoli palestinesi diretti alla vicina Hebron. A Nablus, dove la scorsa notte numerosi religiosi ebrei sono convenuti per pregare in un luogo santo, si sono verificati disordini e alcuni palestinesi sono rimasti feriti. Sempre ieri, un veicolo su cui viaggiavano militari israeliani è entrato per errore nel campo profughi palestinese di Kalandya, fra Ramallah e Gerusalemme, ed è stato attaccato dalla folla. Tre militari sono rimasti feriti.