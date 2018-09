Onu, 'programma nucleare Kim continua'

(ANSA) - NEW YORK, 17 SET - "Sono stati fatti progressi sulla costruzione della fiducia e sulla riduzione delle tensioni militari, ma ci sono segnali che la Corea del Nord sta mantenendo il suo programma nucleare e balistico". Lo ha detto il capo degli affari politici dell'Onu, Rosemary DiCarlo, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza sulla Nord Corea richiesta dagli Usa, presidenti di turno dell'organo delle Nazioni Unite.

"Colloqui difficili e delicati con la Corea del Nord sono in corso. Il vertice Trump-Kim ci ha portato sulla strada della completa denuclearizzazione, ma non siamo ancora a quel punto. E fin quando non ci arriveremo, non dobbiamo allentare le potenti sanzioni internazionali in vigore": lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza su Pyongyang.