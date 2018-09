Corruzione alloggi popolari, 6 arresti

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Sei persone sono finite agli arresti domiciliati a Roma nell'ambito di un'indagine della polizia e della polizia locale sulla corruzione nell'assegnazione di alloggi popolari e locali commerciali dell'Ater. Tra le accuse: corruzione per atti contrari a doveri d'ufficio e accesso abusivo al sistema informatico. Tra gli arrestati un funzionario e un dipendente Ater e un dipendente del Comune di Roma. Per gli inquirenti avrebbero creato un canale parallelo per l'assegnazione di alloggi Ater.