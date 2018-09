Vienna, non sapevamo di video Salvini

(ANSA) - BRUXELLES, 16 SET - La presidenza austriaca di turno dell'Ue "non era al corrente della registrazione" dell'intervento del ministro Matteo Salvini alla riunione di Vienna e del botta e risposta con il collega lussemburghese Asselborn. Lo afferma la stessa presidenza all'ANSA. "Non ci sono regole per le riunioni informali o le conferenze", sottolinea la presidenza, spiegando che comunque il suo obiettivo "è assicurare discussioni riservate, rispettose ed eque".