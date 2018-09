Spara e uccide moglie, poi si suicida

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Ha ucciso la moglie, molto malata da tempo, e poi si è tolto la vita. Sono stati i vicini a ritrovare ieri sera i cadaveri di due anziani coniugi nella loro abitazione di Agliana (Pistoia). Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri la vicenda si presenta come un nuovo caso di omicidio-suicidio. La coppia, Franco Matteini, 83 anni, e Maria Grazia Innocenti, 81 anni, non aveva figli e viveva da sola nella villetta in via Pasubio.