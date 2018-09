Foreign fighter, non sono terrorista

(ANSA) - CAGLIARI, 16 SET - "Non sono un terrorista". È la autodifesa, pubblicata a tarda notte su Facebook,di Pierluigi Caria, il 33enne italiano, residente a Nuoro, coinvolto nell'operazione della Dda di Nuoro che ieri ha effettuato in Sardegna diverse perquisizioni in un'indagine sui cosiddetti "foreign fighter", i combattenti, anche italiani, che vanno in guerra nelle zone "calde" come il Medio Oriente.

"Ritengo - spiega in un lungo post - sia semplicemente ridicolo che le YPG e l'IFB vengano associate al terrorismo. Si tratta di formazioni composte da volontari curdi, arabi, siriaci, turchi e occidentali che in mezzo all'orrore della guerra difendono da anni la popolazione della Siria del Nord. L'accusa infamante di terrorismo rivolta alle YPG è surreale e completamente immotivata".