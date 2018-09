Amy Adams e i demoni del passato

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Una giovane reporter perseguitata da un doloroso passato, che tiene a bada con la vodka, una madre ricca e ingombrante, un piccolo paese di duemila anime, una serial killer di adolescenti, un thriller che diventa ricerca della verità e dramma psicologico. Serie tratta dal celebre romanzo 'Sulla pelle' di Gillian Flynn, (autrice di Gone Girl) 'Sharp Objects' - uscita negli Stati Uniti con marchio HBO - arriva su Sky Atlantic - disponibile anche On Demand - a partire da lunedì 17 settembre alle 21.15.

Una storia al femminile che ruota attorno al carismatico personaggio di Camille Preaker interpretata da un'intensa Amy Adams, apprezzata in film come Animali Notturni, Big Eyes, Arrival, American Hustle - L'apparenza inganna. Reporter di cronaca nera e donna con gravi disturbi che affondano le radici in un tormentato passato familiare. Camille vive attaccata a due al suo smartphone su cui c'è la colonna sonora del suo passato da alcolista. E' una giornalista che indaga su una ragazzina scomparsa.