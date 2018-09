Renzi, opposizione c'è

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "A chi dice 'manca l'opposizione' chiedo di guardare le immagini di Montecitorio stanotte. I nostri deputati, da soli, in aula, a lottare contro la legge vergognosa sui vaccini. Grazie ragazzi!". Lo scrive Matteo Renzi, ex segretario Pd, in un tweet in cui commenta l'ostruzionismo Dem sul decreto Milleproroghe. "Oggi vincono i cialtroni - aggiunge Renzi - ma la scienza tornerà presto a prevalere sull'ignoranza".