'Piani Ue per alleggerire campi Grecia'

(ANSA) - BRUXELLES, 14 SET - La Commissione europea sta pianificando con Atene, di trasferire migliaia di migranti dai centri nelle isole greche, per alleviare la situazione di forte sovraffollamento, e fare spazio nel caso in cui ci fosse un flusso di profughi per l'assalto ad Idlib, in Siria. Lo riferisce l'on-line del Financial Times. Secondo il quale, il commissario europeo per le migrazioni Dimitris Avramopoulos, la settimana prossima incontrerà il premier Alexis Tsipras, per una prima evacuazione di 3mila persone.