Ora legale: Ue, abolire da ottobre 2019

(ANSA) - BRUXELLES, 14 SET - "Proponiamo di porre fine al cambiamento orario stagionale da ottobre 2019, adesso la parola passa agli stati membri che dovranno adottare tutte le misure necessarie per avviare un coordinamento attraverso l'Ue". Lo ha detto la Commissaria Ue Violeta Bulc.

"L'esito della consultazione pubblica avviata è stata chiara": i cittadini vogliono eliminarla, ha aggiunto. Parlando della consultazione pubblica il vicepresidente della Commissione, lo slovacco Maros Sefcovic ha precisato che "circa 4 milioni e 600mila persone hanno risposto" al sondaggio e "l'84% delle risposte sono state a favore" dell'abolizione dell'ora legale, adducendo come una delle motivazioni "l'impatto negativo sulla salute". Sefcovic ha ricordato che l'ora legale "era stata presa nei tempi della guerra mondiale per risparmiare energia, ma nuovi studi hanno dimostrato che i risparmi di energia sono marginali".