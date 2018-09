Elisa torna e duetta con De Gregori

(ANSA) - ROMA, 14 SET - In attesa del nuovo album e del primo singolo ufficiale, Elisa torna con 'Quelli che restano', un duetto intenso e intimo con Francesco De Gregori, scritto interamente dalla stessa artista, assaggio del prossimo lavoro discografico in uscita in autunno, il primo per Island Records. La canzone, disponibile dal 14 settembre su tutte le piattaforme digitali, ha debuttato direttamente in vetta alla classifica di iTunes. Atmosfere calde e personali seguono l'intreccio delle due voci che vibrano e conducono dentro uno dei brani più ispirati della cantautrice, i cui versi possono essere considerati pura poesia.

Il brano è accompagnato da un video, in bianco e nero, diretto da Younuts! e girato in un piccolo teatro di Roma con Elisa e Francesco De Gregori.