Disse 'Lega razzista', Kyenge a processo

(ANSA) - PIACENZA, 14 SET - L'europarlamentare del Pd Cecile Kyenge è a giudizio davanti al tribunale di Piacenza per diffamazione, dopo una querela presentata dal segretario della Lega, e attuale vicepremier, Matteo Salvini.

Il fatto risale al 2014 quando Kyenge, durante una festa dell'Unità nel Parmense, accusò la Lega di essere razzista riferendosi a una polemica legata alla foto pubblicata su Facebook da Fabio Rainieri, all'epoca segretario della Lega Nord dell'Emilia. Nell'immagine l'attuale europarlamentare veniva paragonata a un orango. Matteo Salvini, in qualità di segretario della Lega, la querelò per diffamazione. In tribunale a Piacenza si è aperto il processo con la prima udienza. "Ho deciso di rinunciare alla mia immunità parlamentare perché penso che i politici debbano assumersi le proprie responsabilità", ha detto Kyenge poco prima di entrare in aula.