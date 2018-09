Carige, patto Mincione va autorizzato

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Raffaele Mincione, Gabriele Volpi e Aldo Spinelli, componenti di un patto di sindacato che vincola il 15,2% di Carige, devono chiedere alla vigilanza l'autorizzazione a superare la soglia del 10% del capitale. Lo ha deciso Bankitalia che dà ai pattisti un termine di 15 giorni per notificare la richiesta. "In mancanza di autorizzazione, non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentano di influire sulla società" per la quota eccedente "la soglia del 10%" del capitale, si legge nella missiva di Bankitalia a Carige.