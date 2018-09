Spd chiede dimissioni capo 007 tedeschi

(ANSA) - BERLINO, 13 SET - I socialdemocratici tedeschi chiedono ad Angela Merkel le dimissioni del presidente dei servizi interni Hans-Georg Maassen. Il capo dell'intelligence aveva avuto ieri il sostegno di Unione e Fdp e, in tarda serata, anche del ministro dell'Interno Horst Seehofer. È previsto quindi adesso un vertice di crisi in cancelleria. Maassen è finito nel fuoco delle critiche per le affermazioni rilasciate su Chemntiz: aveva infatti affermato che non vi fosse stata alcuna caccia dell'odio, contraddicendo la cancelliera, e aveva sostenuto che i video circolanti in rete fossero falsificati.