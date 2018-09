Post contro Salvini: dimesso assessore

(ANSA) - VENEZIA, 13 SET - L'assessore comunale di San Stino di Livenza Valentina Pavan ha rassegnato le proprie dimissioni dalla giunta dopo il clamore suscitato dal suo post "Sei fortunato che la sedia elettrica è stata abolita, signor ministro" rivolto al vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Ritengo doveroso questo gesto - spiega in una lettera indirizzata al sindaco Matteo Cappelletto - per rispetto delle Istituzioni che in questo momento sono chiamata a rappresentare".