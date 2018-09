Pd: fantoccio impiccato, indaga pm

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Minacce aggravate. Questo il reato per cui procede la Procura di Roma nell'inchiesta avviata in merito al fantoccio impiccato trovato questa mattina davanti la sede del Pd di Ponte Milvio. Al procedimento, all'attenzione del procuratore aggiunto Francesco Caporale, verrà allegata anche l'informativa che la Digos invierà nelle prossime ore. A pochi distanza dal fantoccio, che era avvolto in una bandiera italiana, sono stati trovati anche degli striscioni con le scritte: "Pd uguale porci democristiani" e "Voi complici e mandanti di omicidi, stupri, degrado". Gli striscioni sono firmati con la sigla 'Rn', riconducibile al gruppo di estrema destra Rivolta nazionale.