Bancarotta Ste, 5 anni e mezzo a Verdini

(ANSA) - FIRENZE, 13 SET - Denis Verdini è stato condannato per bancarotta fraudolenta della Società Toscana di edizioni (Ste) a 5 anni e mezzo. Il tribunale di Firenze ha poi condannato a 5 anni anche l'ex deputato Massimo Parisi. Per entrambi, i giudici hanno anche deciso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tre anni ciascuno per gli altri 3 imputati nel processo, tutti amministratori della Ste che pubblicava 'Il Giornale della Toscana'. Il pm Luca Turco aveva chiesto 3 anni per Verdini e 2 anni per Parisi.