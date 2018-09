Copyright: ok Pe a proposta riforma

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Il Parlamento europeo ha approvato la proposta di riforma del Copyright con 438 voti a favore, 226 contro e 39 astensioni. E' stato anche adottato a maggioranza il mandato per cominciare i negoziati con Consiglio e Commissione Ue, necessari per arrivare alla definizione del testo legislativo finale. Secondo la riforma, i giganti del web dovranno remunerare i contenuti prodotti da artisti e giornalisti, e diventano responsabili per le violazioni sul diritto d'autore dei contenuti da loro ospitati. Le piccole e micro piattaforme sono escluse dal campo di applicazione della direttiva. I link accompagnati da singole parole si potranno condividere liberamente, mentre gli snippet (foto e breve testo) saranno coperti da copyright. Esultano la Fieg, oltre a Siae e Nuovo Imaie. Protesta il Movimento 5 Stelle. "Una vergogna tutta Europea", afferma Luigi Di Maio. "Chiedo a Conte di prendere immediatamente le distanze dalle dichiarazioni infamanti del vicepremier Di Maio", replica il presidente del Pe, Antonio Tajani.