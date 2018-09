Zolotov sfida Navalny a duello

(ANSA) - MOSCA, 11 SET - Viktor Zolotov, il capo della Guardia Nazionale russa, ha pubblicato un video in cui sfida "a duello" l'oppositore Alexei Navalny. "Sul ring, sul tatami del Judo, ovunque: prometto di trasformarti in poltiglia", ha tuonato Zolotov, che a lungo è stato il capo della sicurezza di Vladimir Putin. Il fondo anti-corruzione di Navalny ha pubblicato recentemente un'inchiesta in cui denuncia "prezzi gonfiati" per l'acquisto delle derrate alimentari dedicate alla Guardia Nazionale.