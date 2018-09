Toti, nuovo commissario è mitologia

(ANSA) - GENOVA, 11 SET - Senza un decreto legge del Governo, il Commissario per la ricostruzione rimane una "figura mitologica come l'ippogrifo". Così il presidente della Regione e commissario per l'emergenza, Giovanni Toti, smorza con una battuta la polemica sulla nomina del Governo. Tale figura, ha spiegato Toti, "deve essere inquadrata in un provvedimento di legge e deve avere specifici poteri, altrimenti è una figura inesistente, un animale mitologico su cui si sta costruendo una letteratura come quella sull'ippogrifo".