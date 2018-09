Manovra: Tria, favorevole a taglio Irpef

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale per una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi familiari". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria alla Summer School di artigianato. "Bisogna vedere le compatibilità di bilancio ma sono molto favorevole a partire", ha detto ribadendo che il tutto deve essere comunque attuato "in modo molto graduale".