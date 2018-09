Lega, Orban un eroe contro Ue sovietica

(ANSA) - STRASBURGO, 11 SET - "Il premier ungherese Viktor Orban è per noi un eroe, perché lotta per la libertà e la sovranità del proprio popolo contro questa Unione Sovietica Europea. Noi siamo al suo fianco e al fianco dell'Ungheria e siamo certi che, insieme a lui e ad altri leader, dopo le elezioni Europee del 2019 cambieremo questa Europa da cima a fondo, per dar vita ad una nuova Europa dei Popoli, delle Patrie e della libertà". Così il capogruppo della Lega al Pe Mara Bizzotto in aula a Strasburgo durante il dibattito sulle sanzioni contro l'Ungheria.