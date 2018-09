De Carlo, nuovo libro tra magie e talk

(ANSA) - VENEZIA, 11 SET - L'uscita del ventesimo romanzo, il ritorno a La nave di Teseo e la nuova edizione, con le copertine disegnate dallo scrittore, di tutti i suoi libri per la casa editrice di cui è direttore generale ed editoriale Elisabetta Sgarbi. Triplo festeggiamento per Andrea De Carlo con l'arrivo di 'Una di luna', nelle librerie dal 13 settembre, con un benvenuto a sorpresa alla fonderia e archivio di vetri d'arte Seguso a Murano. Storia del difficile rapporto tra un padre e una figlia che hanno in comune l'amore per la cucina, il libro ci porta nelle luci e ombre di Venezia, ci fa entrare nell'assurdità dei talk televisivi e nel mondo dell'illusionismo. "Ho cercato un certo colore di Venezia, una sfumatura e questo lavoro di ricerca si avvicina a quello del grande vetraio. Elisabetta mi aveva promesso una magia e la ho trovata al di là di quello che mi aspettavo"" spiega De Carlo.

"Doveva essere un'occasione particolare, un ritrovarsi diverso da tutti gli altri" dice la Sgarbi.