Cile, solo una messa per ricordare golpe

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 11 SET - Allontanandosi dalla tradizione del precedente governo di celebrare la data del golpe contro Salvador Allende con un atto politico, il presidente cileno Sebastián Piñera ha disposto in occasione del 45/o anniversario di quel tragico evento, di autorizzare solo una cerimonia ecumenica nel cortile Las Camelias del palazzo della Moneda, a cui non sono state invitate né le forze politiche, né la famiglia Allende. Fonti del governo in carica hanno reso noto che a questa decisione il capo dello Stato è giunto dopo che il presidente del Senato, il socialista Carlos Montes, ha annunciato di voler realizzare una commemorazione, come negli anni scorsi, della figura di Allende. Un gesto che la coalizione governativa di centro-destra Chile Vamos ha stigmatizzato come "atto politico e partitista". I partiti di opposizione di centro-sinistra hanno criticato la decisione organizzando una cerimonia e una manifestazione.