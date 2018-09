Bimbo no vax fuori classe,procura indaga

(ANSA) - TORINO, 11 SET - Tenuto fuori dalla classe, ma non dalla scuola, perché non vaccinato. Finisce in procura, a Ivrea, il caso di un bambino di quattro anni, 'isolato' dai compagni e lasciato solo con una insegnante in un'aula dell'asilo privato Arcinboldo di Settimo Torinese. Il procuratore Giuseppe Ferrando aprirà nelle prossime ore un fascicolo di atti relativi all'esposto presentato dal padre del ragazzo. Nei prossimi giorni verranno effettuati gli accertamenti preliminari per verificare la sussistenza di ipotesi penalmente rilevanti.

A renderlo noto è lo stesso procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando, in attesa del resoconto dei carabinieri sulla vicenda.

Il padre ha assicurato di avere prenotato le vaccinazioni per il prossimo 21 settembre. "Convocherò una riunione con i dirigenti scolastici della città e i dirigenti dell'Asl perché su questo tema ci sia uniformità di comportamento", spiega il sindaco di Settimo Torinese, Fabrizio Puppo (Pd).