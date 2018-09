Guterres, summit Onu su clima fra 1 anno

(ANSA) - NEW YORK, 10 SET - "Mantenere il riscaldamento del nostro pianeta sotto i 2 gradi è essenziale per la prosperità globale, per il benessere delle persone e la sicurezza delle nazioni. Ecco perché nel settembre 2019 convocherò un vertice sul clima, per portare l'azione in cima all'agenda internazionale": lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "Oggi - ha aggiunto - annuncerò la nomina di Luis Alfonso de Alba, un leader molto rispettato" nel settore, "come mio inviato speciale per guidare i preparativi".

Guterres ha precisato che gli sforzi di de Alba andranno a completare quelli dell'inviato speciale per l'azione sul clima, Michael Bloomberg. Il segretario Onu ha precisato che il vertice "si concentrerà sulle aree al centro del problema, come i settori che generano più emissioni". Oltre ad offrire l'opportunità a leader e partner di mostrare azioni reali e la loro ambizione.