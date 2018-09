Di Battista, Salvini pompato dai media

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "I sondaggi danno la Lega avanti al M5S? Penso che Salvini sia pompato dal sistema mediatico in maniera vergognosa. Specie "Repubblica" dice che è fascista però si comporta come l'istituto Luce con Mussolini, ma alla fine conteranno i fatti. Lo fanno perché il Movimento cinque stelle fa molta più paura". Lo dice Alessandro Di Battista (M5s) in un'intervista a Otto e mezzo, in collegamento dal Guatemala.