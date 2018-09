Borsa: Tokyo, apertura in lieve calo

(ANSA) - TOKYO, 10 SET - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in lieve calo, con gli investitori che guardano a possibili nuove imposizioni di dazi commerciali tra Stati Uniti e Cina come anticipato dal presidente americano Donald Trump lo scorso weekend. L'indice Nikkei cede in apertura lo 0,23% a quota 22.256,15, perdendo 51 punti. Sui mercati dei cambi lo yen si apprezza leggermente sul dollaro poco sotto un livello di 111, mentre è stabile sull'euro a 128,20.