Us Open: Djokovic in finale,Nishikori ko

(ANSA) - ROMA, 8 SET - Novak Djokovic è il secondo finalista degli Us Open, ultimo torneo stagionale del Grande Slam in corso a New York. Il serbo, testa di serie numero 3, si è imposto in poco meno di due ore e mezza di gioco sul giapponese Kei nishikori, numero 21 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. In finale Djokovic affronterà l'argentino Juan Martin del Porto.