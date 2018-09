Mosca, Kim pronto a visitare la Russia

(ANSA) - MOSCA, 8 SET - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha confermato di essere pronto a visitare la Russia: lo ha detto la presidente del Senato russo Valentina Matviyenko dopo aver incontrato il dittatore nordcoreano a Pyongyang e avergli consegnato una lettera di Putin. "Ha detto che non vuole rimandare" la visita in Russia "e che il giorno e il luogo saranno concordati attraverso le vie diplomatiche fin d'ora", ha spiegato Matviyenko. Mosca ha invitato Kim Jong Un al Forum economico orientale di Vladivostok dell'11-13 settembre ma il leader nordcoreano ha fatto sapere oggi che non ci sarà.