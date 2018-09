Trump ai fan,colpa vostra se impeachment

(ANSA) - WASHINGTON, 6 SET - Donald Trump e' tornato a mobilitare la sua base elettorale in vista delle elezioni di Midterm a novembre ammonendo che se verra' sottoposto a impeachment la colpa sara' di chi non e' andato a votare.

"Sara' colpa vostra, perche' non siete andati a votare", ha detto ieri sera durante un comizio in Montana.