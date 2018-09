Macron a Merkel, prepariamo il futuro

(ANSA) - PARIGI, 7 SET - "Siamo qui per preparare il futuro": con queste parole, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricevuto oggi a Marsiglia la cancelliera Angela Merkel, per un incontro dedicato a "preparare la grande sfida del momento, quella sui temi migratori", ha sottolineato il capo dell'Eliseo.

"Tutto il Mediterraneo è nel cuore della nostra politica europea sulle migrazioni - ha aggiunto Macron - ma deve trattarsi di una chance e non di una paura".