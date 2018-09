Kurz a Skopje, con bandiera sbagliata

(ANSA) - SKOPJE, 7 SET - Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, in visita oggi a Skopje, è stato accolto alla sede del governo macedone con la bandiera della Lettonia, esposta per errore al posto di quella dell'Austria. La svista del cerimoniale, hanno riferito i media locali, è da collegare alla similitudine fra le due bandiere, entrambe di color rosso con una striscia orizzontale bianca al centro.

In quella lettone il rosso è un po' più scuro e la linea bianca leggermente più stretta. Il piccolo incidente diplomatico, subito riparato, non ha avuto alcuna ripercussione sull'atmosfera positiva e di grande cordialità del colloquio fra Kurz e il premier macedone Zoran Zaev.