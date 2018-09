Giappone, bilancio sisma sale a 16 morti

(ANSA) - TOKYO, 7 SET - Il bilancio dei morti continua ad aumentare in Hokkaido, mentre vanno avanti le operazioni di soccorso dopo il terremoto di magnitudo 6.7 che ha scosso nella notte di mercoledì l'isola nel nord del Giappone. Le vittime sono salite a 16, secondo i dati ufficiali del governo, con 26 persone di cui si sono perse le tracce.

Numerose le scosse di assestamento durante la notte, fino a 93 rilevate dall'Agenzia meteorologica nazionale - che considera probabile un altro terremoto di intensità fino a un livello 7 nella prossima settimana. L'aeroporto di Sapporo ha riaperto le operazioni nella prima mattinata di venerdì, e le linee dei treni super veloci Shinkansen dovrebbero tornare in funzione da mezzogiorno. Si lavora per riavviare l'insieme dei trasporti pubblici, dagli autobus alla metropolitana di Sapporo, la principale città dell'isola, che fino alle 22 di ieri era rimasta completamente al buio, inclusi i semafori cittadini.