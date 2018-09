Vaccini, Conte: lavoro per dare certezze

(ANSA) - LACCO AMENO (NA), 6 SET - "Sui vaccini c'era stato quell'emendamento che aveva contribuito a un'incertezza, adesso dobbiamo risolverla questa incertezza perche dobbiamo dare certezza alle famiglie e assicurare ai bambini di poter frequentare" le scuole. Lo afferma il premier Giuseppe Conte da Ischia sottolineando come, in prospettiva, sulla materia "ci sarà un intervento di sistema sul quale stiamo lavorando".

Proprio per dare certezze alle famiglie e ai bambini che vanno a scuola, dice, "siamo intervenuti con un nuovo emendamento che assorbe quello precedente ed estende il regime individuato come transitorio per consentire l'avviamento dell'anno scolastico".