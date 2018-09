Maltempo: temporali al Nord e al Centro

(ANSA) - ROMA, 6 SET - Una saccatura di origine atlantica in arrivo dalla Francia determinerà un peggioramento delle condizioni meteo su gran parte delle regioni settentrionali e sulle centrali tirreniche, con precipitazioni a carattere temporalesco, localmente di forte intensità. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo avverse che prevede, dal pomeriggio di oggi, precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Per oggi allerta arancione sui settori costieri centro-meridionali della Toscana e allerta gialla su buona parte di Piemonte e Lombardia, sul Veneto, sui settori occidentali di Toscana e Umbria e sul Lazio. Per domani l'allerta gialla è estesa a tutta l'Umbria, ai settori appenninici dell'Abruzzo, al Molise, a gran parte della Puglia e ai settori tirrenici meridionali della Calabria.