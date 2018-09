Crollo ponte, sono 20 gli indagati

(ANSA) - GENOVA, 6 SET - Ci sono venti indagati per il crollo di ponte Morandi che il 14 agosto scorso ha causato 43 morti.

C'è anche Autostrade per l'Italia per responsabilità dell'ente.

Le accuse contestate sono disastro colposo, omicidio colposo stradale plurimo e omicidio colposo aggravato dalle violazioni delle norme anti infortunistiche. Il procurato capo Francesco Cozzi, confermando la notizia, ha anche annunciato: "A breve chiederemo l'incidente probatorio. L'iscrizione viene fatta proprio contestualmente per la necessità di effettuare un atto garantito". Cozzi, sottolineando che la lista degli indagati è allo stato di 20 persone, ha precisato che non è escluso che l'elenco possa allungarsi: "al momento la lista è questa, poi qualora emergessero ulteriori profili dalla prosecuzione delle indagini questo verrà valutato, anche eventualmente in corso di incidente probatorio come prevede il codice".